شاهد أم تفسد على ابنتها لحظات إبداعها (فيديو)

وأثناء أداء الابنة لإحدى الأغنيات الأجنبية "Say you won't let go" لجيمس آرثر، قامت والدتها من خلفها بإفساد الفيديو الذي يسجل موهبتها، بأدائها لرقصات، ما جعل الابنة تنزعج من تصرفهها وتطفئ التسجيل فورا.