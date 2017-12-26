خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الميلاد (فيديو)

وظهرت ميغان لأول مرة إلى جانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.
انضمت ميغان ماركل، خطيبة نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري إلى العائلة الملكية البريطانية، الإثنين، 25 ديسمبر/كانون الأول، في احتفالاتها بأعياد الكريسماس.
وظهرت ميغان لأول مرة إلى جانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.
صدر عن هذا الطفل من كوريا الجنوبية، ردود أفعال غريبة وطريفة، بعد تذوقه وللمرة الأولى لمشروب الكولا.
أفسدت هذه الأم من الولايات المتحدة الأمريكية، لحظات كشف ابنتها عن موهبتها الغنائية، وهي اللقطات الطريفة التي تخطت 50 ألف مشاهدة على "يوتيوب".
أصيب شخصان من إقليم تومسك الروسي، بجراح خطيرة إثر محاولتهما القفز من ارتفاع شاهق.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما يظهر فيه تمساح ضخم يقفز على قارب ممتلئ بالسياح. وقامت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية بنشر الفيديو على حسابها الشخصي على الفيسبوك .
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)