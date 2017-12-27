بالفيديو... مشاجرة جماعية في أحد أسواق الأردن

عرض موقع "الوكيل الإخباري" مقطع فيديو يسجل اندلاع مشاجرة عنيفة في أحد الأسواق الأردنية، شارك فيها مجموعة من الشباب.

ويظهر في بداية المقطع سيدتان تركضان فيما يظهر بعد ذلك شاب يحاول الهرب فيتعثر ليلحقه رجل يبدأ في ضربه وبينما حاول أحد المارة تخليص الشاب من بين يدي الرجال، ثم فوجئ الجميع بقدوم مجموعة كبيرة من الشباب لتندلع مشاجرة جماعية أكثر شراسة.