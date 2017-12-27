بالفيديو... مشاجرة جماعية في أحد أسواق الأردن

ويظهر في بداية المقطع سيدتان تركضان فيما يظهر بعد ذلك شاب يحاول الهرب فيتعثر ليلحقه رجل يبدأ في ضربه وبينما حاول أحد المارة تخليص الشاب من بين يدي الرجال، ثم فوجئ الجميع بقدوم مجموعة كبيرة من الشباب لتندلع مشاجرة جماعية أكثر شراسة.
عرض موقع "الوكيل الإخباري" مقطع فيديو يسجل اندلاع مشاجرة عنيفة في أحد الأسواق الأردنية، شارك فيها مجموعة من الشباب.
ويظهر في بداية المقطع سيدتان تركضان فيما يظهر بعد ذلك شاب يحاول الهرب فيتعثر ليلحقه رجل يبدأ في ضربه وبينما حاول أحد المارة تخليص الشاب من بين يدي الرجال، ثم فوجئ الجميع بقدوم مجموعة كبيرة من الشباب لتندلع مشاجرة جماعية أكثر شراسة.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة سقوط لاعبة سيرك أثناء أدائها فقرة استعراضية، وذلك في إحدى المدن الكازاخية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر كلبا يقوم باللعب في بركة ماء، أثناء هجوم تمساح عليه وافتراسه.
انضمت ميغان ماركل، خطيبة نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري إلى العائلة الملكية البريطانية، الإثنين، 25 ديسمبر/كانون الأول، في احتفالاتها بأعياد الكريسماس.
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