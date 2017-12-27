روزنامة بوتين السنوية تتصدر المبيعات في اليابان

تصدر تقويم سنوي لعام 2018 يحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبيعات في طوكيو. وشغل المركز الثاني في المبيعات في طوكيو مفسحا المجال لتقويم يحمل صور لاعب التنس الياباني شوجو ماتسوكا.
أثار فيديو انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من ردود الأفعال، حول شاب لم يتجاوز السابعة عشرة ويلعب في نادي " إنديان إيروس"، كان قد سجل هدفا جميلا في الدوري الهندي بكرة القدم.
أثار تصرف حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي المصري مع طفل حاول التقاط صورة سيلفي معه، العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.
ماتزال أصداء مباراة "الكلاسيكو"، التي جمعت قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت المنصرم، تحظى بردود فعل كثيرة حول العالم.
أثار فيديو تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من ردود الفعل التي تأثرت بالتسجيل، ليحقق متابعة بلغت 8 مليون مشاهدة خلال يومين.
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