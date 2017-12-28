بالفيديو... حادث مأساوي في السعودية

أثار فيديو انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من ردود الأفعال، حول شاب لم يتجاوز السابعة عشرة ويلعب في نادي " إنديان إيروس"، كان قد سجل هدفا جميلا في الدوري الهندي بكرة القدم.