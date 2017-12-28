بالفيديو... حادث مأساوي في السعودية

والتقطت إحدى الكاميرات المثبتة في الشارع الحادث الصادم، والذي أثار غضب متابعي موافع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على سائق السيارة، وجاري التحقيق معه.
تسببت سيارة تسير بسرعة جنونية، في مقتل سيدة عجوز بعد أن أطاحت بها خلال أحد الشوارع في المنطقة الشرقية.
والتقطت إحدى الكاميرات المثبتة في الشارع الحادث الصادم، والذي أثار غضب متابعي موافع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على سائق السيارة، وجاري التحقيق معه.
ظهر في فيديو صراع لبوة وظبي في براري السافانا.
تصدر تقويم سنوي لعام 2018 يحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبيعات في طوكيو. وشغل المركز الثاني في المبيعات في طوكيو مفسحا المجال لتقويم يحمل صور لاعب التنس الياباني شوجو ماتسوكا.
أثار فيديو انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من ردود الأفعال، حول شاب لم يتجاوز السابعة عشرة ويلعب في نادي " إنديان إيروس"، كان قد سجل هدفا جميلا في الدوري الهندي بكرة القدم.
أثار تصرف حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي المصري مع طفل حاول التقاط صورة سيلفي معه، العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.
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