بالفيديو... لحظة تفجير برج عملاق في الصين

وبحسب الصحيفة فإن البرج الذي تمت إزالته كان يستخدم ضمن شبكة الكهرباء، على مقربة من نهر يانغتسي، وتقررت إزالته عن طريق تفجيره بعد أن تهالك وانتهى عمره الافتراضي، إذ أنه دخل في الخدمة منذ عام 1960.