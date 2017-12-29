مقطع تحطم حوض سمك يحدث ضجة على الإنترنت (فيديو)

ويقترب الفيديو من حصد 12 ألف مشاهدة، بعد مرور ثلاثة أيام فقط من طرحه على موقع "يوتيوب".
أثار مقطع الفيديو التالي، ضجة على شبكة الإنترنت، والذي يصور تحطم حوض سمك ضخم بأحد مطاعم ولاية تكساس الأمريكية، في عيد الكريسماس، 25 ديسمبر/كانون الأول.
ويقترب الفيديو من حصد 12 ألف مشاهدة، بعد مرور ثلاثة أيام فقط من طرحه على موقع "يوتيوب".
قام شهود عيان بتصوير مقطع فيديو عن "صراع" رجل مع خنزير على سطح شاحنة.
أعلنت سلسلة مطاعم سويسرية تعني بتقديم وجبات مصدرها دول حوض البحر الأبيض المتوسط عن إطلاق وجبتها الجديدة وهي سندويشة شاورما، المثير في الأمر هو إطلاق هذا المنتج في الفضاء.
نشر موقع "بير فيديو" مقطع فيديو تم تسجيله من داخل فندق خمس نجوم في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، يوثق عاملة نظافة وهي تنظف الأطباق بواسطة فرشاة المرحاض.
انتشر فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأم تحاول شرح أنها حامل لابنتها التي تعاني من مشاكل في السمع.
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