مقطع تحطم حوض سمك يحدث ضجة على الإنترنت (فيديو)

أثار مقطع الفيديو التالي، ضجة على شبكة الإنترنت، والذي يصور تحطم حوض سمك ضخم بأحد مطاعم ولاية تكساس الأمريكية، في عيد الكريسماس، 25 ديسمبر/كانون الأول.