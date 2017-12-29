مصرفيون يعاقبون أنفسهم بطريقة غريبة نهاية السنة المالية (فيديو)

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح الثلاثاء، 26 ديسمبر/كانون الأول، "برواز دبي" في حديقة زعبيل في دبي.