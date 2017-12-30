شاهد القرد اللص في مكة (فيديو)

وخطف القرد حقيبة الزائرة، بعدما استحوذ على زجاجة مياه، كانت متواجدة بجوارها.
وبعدما خطف القرد الحقيبة، لاذ بالفرار، وقامت جماعته من القرود بتفتيش حقيبة الزائرة بحثا عن أي طعام متواجد فيها.
فوجئت إحدى الزائرات لجبل النور في مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، بخطف قرد من نوع "البابون" لحقيبتها، والفرارر بعيدا عنها.
وخطف القرد حقيبة الزائرة، بعدما استحوذ على زجاجة مياه، كانت متواجدة بجوارها.
وبعدما خطف القرد الحقيبة، لاذ بالفرار، وقامت جماعته من القرود بتفتيش حقيبة الزائرة بحثا عن أي طعام متواجد فيها.
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