رد فعل غريب من رجل ينجو من موت محقق (فيديو)

نجا ذلك الرجل من ولاية تكساس الأمريكية من موت محقق، بعدما كادت هذه السيارة أن تصدمه، نتيجة انزلاقها في الشارع المبلل.

وأظهر الرجل رد فعل غريب، أثناء اتجاه السيارة المنزلقة نحوه بسرعة كبيرة، وهي بتفاديه لها بكل هدوء وثبات.

وبعد أن تمكن قائد السيارة من السيطرة على مركبته، لم يقم الرجل بتفقد حالته والاطمئنان عليه، وإنما استكمل طريقه، وكأن شيئا لم يكن.