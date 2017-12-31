بالفيديو... فأر مفترس يعوي كالذئاب عند اكتمال القمر

عرضت قناة ناشونال جيوغرافيك على موقع يوتيوب مقطع فيديو يعرض معلومات عن نوع مميز من الفئران يسمى فأر الجندب أو الفأر الذئب، إذ أن له سلوك يختلف عن غيره من الفئران.

وبعكس معظم أنواع الفئران فإن الفأر الذئب ليس نباتيًا، بل إنه يتغذى على الفرائس من الحيوانات صغيرة أو حشرات، كما يلاحظ عليه إصدار صوت مرتفع نسبيًا رافعًا رأسه وقدميه الأماميتين فيما يشبه طريقة عواء الذئاب عند اكتمال القمر.