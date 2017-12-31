بالفيديو.."ناسا" تعرض أكثر الصور إثارة في 2017

الصور التي نالت إعجاب الكثير من المتابعبن للوكالة على صفحتها الرسمية خلال 2017.
لتقوم الوكالة بجمع هذه الصور في فيديو خاص و قامت بنشره على "اليوتيوب".
يذكر بأن صورة كسوف الشمس تصدرت قائمة الصور الأكثر متابعة.
نشرت و كالة الفضاء الأمريكية "ناسا " الصور الأكثر شعبية لعام 2017، والتي كانت في وقت سابق قد وضعتها على حسابها الشخصي على "إنستغرام".
الصور التي نالت إعجاب الكثير من المتابعبن للوكالة على صفحتها الرسمية خلال 2017.
لتقوم الوكالة بجمع هذه الصور في فيديو خاص و قامت بنشره على "اليوتيوب".
يذكر بأن صورة كسوف الشمس تصدرت قائمة الصور الأكثر متابعة.
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