بالفيديو.."ناسا" تعرض أكثر الصور إثارة في 2017

عرضت قناة ناشونال جيوغرافيك على موقع يوتيوب مقطع فيديو يعرض معلومات عن نوع مميز من الفئران يسمى فأر الجندب أو الفأر الذئب، إذ أن له سلوك يختلف عن غيره من الفئران.