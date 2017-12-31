بالفيديو..سنجاب يهاجم شرطي أمريكي

انتشر مقطع في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحظة هجوم سنجاب على شرطي بمدينة بروكبورت الأمريكية.

الشرطي الذي جاء الى منزل احد المواطنين بطلب من سكان المنزل، لتخليصهم من السنجاب الذي دخل بطريق الخطأ الى المطبخ.

ليقوم السنجاب بمهاجمة الشرطي الذي كان يصور عملية إخراج السنجاب من المطبخ، لينال الفيديو العديد من ردود الأفعال.