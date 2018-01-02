المصرية شيرين عبد الوهاب ترقص خليجي في ليلة رأس السنة (فيديو)

حاولت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أن تحاكي الرقص الخليجي، خلال إحيائها لحفلها لليلة رأس السنة، والذي أقيم في إمارة دبي الخليجية.

وجاءت محاولة شيرين عبد الوهاب، خلال أدائها لأغنية "أنا مش بتاعة الكلام ده"،

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلها لليلة رأس السنة، في فندق "جراند حياة" في دبي، إلى جانب كلا من المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب العراقي ماجد المهندس.