شاهد... سائق حافلة ينقذ طفل رضيع من الموت بطريقة مذهلة

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض طفل رضيع للاختناق بعدما قام بابتلاع لسانه، حيث تمكن سائق الحافلة من إنقاذه بطريقة مذهلة.

ويبين مقطع الفيديو المتداول صعود الزوجين إلى الحافلة ومعهما ابنهما الرضيع، في منطقة كوسالي بتركيا، وبينما كان الأب يلاعب صغيره، دون أي مشكلة، لاحظ أمرا غريبا، وبدأ لون الطفل يتغير. فراح الوالد المذعور يحاول سحب لسان الطفل بعد أن ابتلعه على ما يبدو ، فيما ظلت الأم تصرخ من خوفها على ابنها.

فما كان من السائق إلا أن أوقف الباص تحت وقع الصراخ، وهم إلى الإمساك بالطفل وسحب لسانه بكل شجاعة، ثم مدد الطفل أرضا وراح يسعفه بالتنفس الاصطناعي إلى أن عاد النبض إليه من جديد، منقذا بذلك حياته.