بالفيديو...لحظة مصرع شاب سقط من أعلى بناية

نشر مواطن أمريكي يدعى روب بريلبك، مقطع فيديو التقطه عبر كاميرا سيارته أثناء توقفه في محطة وقود بولاية الينوي بالولايات المتحدة، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبثه على صفحته على موقع "يوتيوب"، مؤكدا أن الحادث جرس إنذار لينتبه قادة السيارات لما يقومون به.