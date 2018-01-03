بالفيديو...لحظة مصرع شاب سقط من أعلى بناية

ويظهر مقطع الفيديو، محاولة الشاب القفز والجلوس على السور، إلا أنه فقد التوازن ما أدى إلى سقوطه من الأعلى ووفاته.
نشر موقع "لايف لايك" مقطع فيديو صادم، يوثق لحظة سقوط شاب من أعلى بناية.
ويظهر مقطع الفيديو، محاولة الشاب القفز والجلوس على السور، إلا أنه فقد التوازن ما أدى إلى سقوطه من الأعلى ووفاته.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض طفل رضيع للاختناق بعدما قام بابتلاع لسانه، حيث تمكن سائق الحافلة من إنقاذه بطريقة مذهلة.
نجا ذلك المراهق الروسي، البالغ من العمر 18 عاما من الموت، بعد اصطدامه بقطار.
نشر مواطن أمريكي يدعى روب بريلبك، مقطع فيديو التقطه عبر كاميرا سيارته أثناء توقفه في محطة وقود بولاية الينوي بالولايات المتحدة، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبثه على صفحته على موقع "يوتيوب"، مؤكدا أن الحادث جرس إنذار لينتبه قادة السيارات لما يقومون به.
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لقطات غريبة لظهور شبح وقفزه على سيارة بداخلها مجموعة شباب في أحد شوارع بيرو.
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