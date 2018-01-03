شاهد... هاتف يتسبب في قطع ساق سيدة في المصعد

وتداول النشطاء مقطع فيديو يرصد لحظة بتر المصعد الكهربائي ساق السيدة عقب سقوطها أثناء دخولها وهي تنظر في هاتفها المحمول، ما تسبب في عدم انتباهها لخطوتها وإغلاق الأبواب وانطلاق المصعد فجأة.