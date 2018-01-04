بالفيديو...موقف محرج لمطرب على خشبة المسرح

سقط المطرب في فتحة على المسرح، أثناء صعوده مع أعضاء فرقته.
وذكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن المطرب كان يحيي جميع الموجودين على المسرح، ولم يلاحظ مكان خطواته، وفوجئ بنفسه يسقط في الفتحة.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض مطرب لموقف محرج أثناء صعوده على خشبة المسرح.
سقط المطرب في فتحة على المسرح، أثناء صعوده مع أعضاء فرقته.
وذكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن المطرب كان يحيي جميع الموجودين على المسرح، ولم يلاحظ مكان خطواته، وفوجئ بنفسه يسقط في الفتحة.
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