تصرف نادر.. شاهد كيف تصرف المذيع لحظة إنذار حريق على الهواء

بينما كان المذيع توم برادبي يتحدّث أمام الكاميرا، خلال برنامج ITV News على محطة Ten الفضائية البريطانية، وقعت حالة من الفوضى، بعد إنذار باشتعال حريق في الاستوديو.

ووقعت حالة من الفوضى، عندما اندفع طاقم العمل لإخلاء الاستوديو، في منتصف البث على الهواء مباشرة، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفوجئ المشاهدون بالمذيع، يقاطع البث قائلا: "نحن آسفون على الاضطراب، يمكنكم القول، نحن لدينا إنذار حريق، ولسنا متأكدين ماذا سنفعل بشأن هذا، ولكننا نعتقد أننا سنضطر إلى إخلاء المكان، ولسوء الحظ، تحدث تلك الأشياء ولا يكون لدينا أي خيار، سنحاول جلب بقيّة الأخبار لكم إذا استطعنا".

هذا الشرح المطول، في وقت يفترض فيه ان يهرول المذيع خارج الاستودوي خشية النيران، جعل المشاهدون يمزحون على موقع تويتر، فقالت إحدى المعلقات على تويتر: "يفوز توم برادبي بجائزة أطول وأهدأ إخلاء رأيته بسبب إنذار حريق"، وقال آخر: "لقد قضى 40 ثانية ليقول وداعاً بينما يحترق المبنى".

@tombradby winning the award for the longest and calmest fire alarm evacuation ever seen. 😂 — mamawifeteacher (@lottyleigh) January 3, 2018

ويُعتقد أن إنذار الحريق قد انطلق عن طريق الخطأ، حيث عاد بث القناة على الهواء مباشرة بعد أقل من 10 دقائق، وقال المذيع في تغريدة له على موقع تويتر: "نأسف على العطل الذي حدث الليلة، لقد كان إنذارًا خاطئًا، على ما يبدو، لم تسعفني الكلمات".

وقال متحدث باسم البرنامج "نعتذر عن انقطاع البث المباشر لبرنامج News الإخباري على محطة Ten هذا المساء، بسبب إنذار حريق في المبنى. وقد تم إجلاء الموظفين بالكامل بحسب إرشادات التعامل مع الحريق".