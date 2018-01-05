بالفيديو..رجل يضرم النار بمحطة وقود و كاميرات المراقبة تصطاده

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يشعل النار في محطة وقود.

الفيديو الذي تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة، يظهر قيام رجل بسحب خرطوم الوقود من محطة وقود للسيارات.

ليقوم بعدها بسكب الوقود على الرصيف المجاور للمحطة و ليشعل فيه النار و ليسارع بالفرار من المنطقة.