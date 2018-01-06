مقطع مؤثر لأسد يبحث عن طعامه (فيديو)

تعرض هذا الأسد الجبلي، من ولاية أيداهو في الولايات المتحدة الأمريكية، لموقف مؤثر، بسبب هذه الخدعة.

ووضع مصور الفيديو تمثالا لغزال، قام الأسد بالتسلل من خلفه، من أجل الانقضاض عليه، ولكنه اكتشف المقلب بعدما اقترب من التمثال، ليصاب بالإحباط.