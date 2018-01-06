سمكة مقلية تعود إلى الحياة (فيديو)

استطاعت هذه السمكة أن تثير دهشة الآلاف من المشاهدين على "يوتيوب"، بسبب صحوتها من بعد خروجها من زيت القلي.

وأخذت السمكة تتنفس، على الرغم من قليها في الزيت، وتنظيف أحشائها.

وتم رصد هذه السمكة في مدينة هيانغ، في مقاطعة هونان الجنوبية، في الصين.

وتخطى الفيديو ربع مليون مشاهدة، منذ طرحه في 4 يناير/كانون الثاني.