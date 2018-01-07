بالفيديو...متزلج يتسابق مع الانهيار الثلجي

قام متزلج في جبال البرانس الفرنسية، بمسابقة انهيار ثلجي، وتمكن من النجاة.

ويظهر الفيديو، أنه في بداية التزلج كل شيء يسير على ما يرام، ولكن تبدأ، بعد منعطف حاد، كتلة الثلج في الهبوط من المنحدر على بعد أمتار قليلة من المتزلج.

وحاول الأصدقاء رفع معنويات المتزلج من خلال هتافات، وفي النهاية، تمكن من الوصول بنجاح إلى مكان آمن.