شاهد... سكان كولومبيا يعتقدون أنهم تعرضوا لغزو فضائي

وقد ظهر الضوء الغامض في مدينة أوكانا في نورتي دي سانتاندر في كولومبيا ليلا، حيث زعم بعض السكان أن هذا الضوء عبارة ن غزو فضائي ضد مدينتهم.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ظهور ضوء غامض في سماء كولومبيا مما أدى إلى إثارة الذعر بين السكان المحليين.
وقد ظهر الضوء الغامض في مدينة أوكانا في نورتي دي سانتاندر في كولومبيا ليلا، حيث زعم بعض السكان أن هذا الضوء عبارة ن غزو فضائي ضد مدينتهم.
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