بالفيديو... لحظة سقوط لاعبة سيرك من أعلى الحبال

ويظهر في الفيديو خمسة لاعبين ولاعبات جمباز يقفون أعلى الحبال ويتبادلون أداء حركات خطرة بالقفز من حبل لآخر وبين أيدي اللاعبين الأخرين، حتى حدث خطأ بأن أفلتت يد إحدى اللاعبات لتسقط من أعلى الحبال، وهو ما أثار حالة ذعر بين الحضور.