بالفيديو...نتيجة مذهلة لإلقاء الماء المغلي في درجة حرارة 34 تحت الصفر

قام شاب بتجربة إلقاء الماء المغلي في الهواء الطلق، عند درجة حرارة 34 تحت الصفر، وكانت النتيجة مذهلة.

يظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع "يوتيوب"، قيام شاب في بلدة كوبروغ، أونتاريو، كندا، بإلقاء الماء في الهواء.

تجمد الماء على الفور لحظة إلقاء من الوعاء، ثم تحول إلى سحابة جليد قبل وصوله إلى الأرض.