بالفيديو...طرد بطل مسلسل "لعبة العروش" من حانة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة طرد بطل مسلسل لعبة العروش من حانة في نيويورك.

زعم ناشر الفيديو أن الشاب الذي ظهر في المقطع هو الممثل البريطاني كسث هارينجتون، المعروف بدور "جون سنو" في مسلسل "لعبة العروش".

ويظهر الفيديو دخول الممثل البريطاني في عراك ومشادة كلامية مع الموجودين داخل الحانة، مما تسبب في طرده من المكان.