بالفيديو...حوت "أحدب" ينقذ امرأة من سمكة قرش

تعرضت عالمة الأحياء نان هاوزر لحادثة من النادر حدوثها أو حتى التفكير بمجرد حصولها، الحادثة وقعت عندما كانت تمارس رياضة الغطس بهدف مراقبة الأحياء البحرية بالقرب من جزر كوك جنوب المحيط الهادئ.

هاوزر صاحبة 63 عاما وبينما كانت تسبح فوجئت باقتراب حوت من نوع "الأحدب" والذي رافقها لمدة تجاوزت العشر دقائق.

لتتفاجأ خلال سباحتها بأن الحوت كان يهدف لحمايتها من هجوم أسماك القرش، لتدرك وجود سمكة قرش من نوع "النمر" بجانبهما.

وحاول الحوت إبعاد القرش مستخدما إحدى زعانفه، وقام بعدها برفع هاوزر على ظهره وحملها باتجاه القارب.

هاوزر التي لاحظت لاحقا وجود حوت آخر كان يحاول إبعاد سمكة القرش عنها، تمالكت نفسها ولم تصب بالذعر.

عالمة الأحياء فسرت هذه الواقعة بأنها غريزة الحيتان لحماية الأشياء الحية، كما اعتبرت بأن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها حيث تقوم الحيتان بحماية البشر من أسماك القرش.