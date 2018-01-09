بالفيديو... كلب متهور يهاجم أسدا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأسد كان في إحدى حدائق تنزانيا، وكانت زوجته تقف بجواره، وفوجئ بكلب صغير يهاجمه.
قام الكلب بالاقتراب من الأسد، وأخذ ينبح نحوه، الأمر دفع الأسد إلى الابتعاد عنه، ولم يحاول الأخير مهاجمته.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كلب متهور قام بمهاجمة أسد.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأسد كان في إحدى حدائق تنزانيا، وكانت زوجته تقف بجواره، وفوجئ بكلب صغير يهاجمه.
قام الكلب بالاقتراب من الأسد، وأخذ ينبح نحوه، الأمر دفع الأسد إلى الابتعاد عنه، ولم يحاول الأخير مهاجمته.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل من مدينة أوستن الأمريكية بولاية أركنزاس، وهو يحاول إنقاذ غزال كان قد علق في بحيرة متجمدة.
تعرضت عالمة الأحياء نان هاوزر لحادثة من النادر حدوثها أو حتى التفكير بمجرد حصولها، الحادثة وقعت عندما كانت تمارس رياضة الغطس بهدف مراقبة الأحياء البحرية بالقرب من جزر كوك جنوب المحيط الهادئ.
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