بالفيديو... فتاة حسناء تسحب سيارة بشعرها

وبحسب الفيديو، الذي عرضته قناة RT، فإن فتاة من أرمينيا، قامت بربط شعرها بحب متصل بسيارة سيدان، ثم بدأت في سحب السيارة بسهولة وهي تسير للخلف متجهة بوجهها إلى السيارة.