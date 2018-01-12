بالفيديو... فتاة حسناء تسحب سيارة بشعرها

وبحسب الفيديو، الذي عرضته قناة RT، فإن فتاة من أرمينيا، قامت بربط شعرها بحب متصل بسيارة سيدان، ثم بدأت في سحب السيارة بسهولة وهي تسير للخلف متجهة بوجهها إلى السيارة.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لشابة حسناء تنجح في سحب سيارة سيدان فقط باستخدام شعرها.
وبحسب الفيديو، الذي عرضته قناة RT، فإن فتاة من أرمينيا، قامت بربط شعرها بحب متصل بسيارة سيدان، ثم بدأت في سحب السيارة بسهولة وهي تسير للخلف متجهة بوجهها إلى السيارة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط مروع لمذيعة على الهواء مباشرة.
احترق رأس فتاة ترتدي تاجا من ريش كبير رمادي اللون، أثناء أدائها عرضا ترفيهيا أمام الجمهور.
انتشر مقطع فيديو تظهر خلاله سحلية ترد التحية لصاحبها في ولاية تكساس الأمريكية، مشيرة له بيدها بعد أن قام بالتلويح لها.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فتاة حسناء لموقف محرج، أثناء حفل صديقتها، وذلك عندما حاولت تقليد حركات صديقها.
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