بالفيديو... سقوط ثلاثة جنود من مروحية في الهند

ويظهر في الفيديو نزول عدد من الجنود بشكل سلس، إلا أنه حدث خلل ما في الحبال المستخدمة في عملية النزول ما أدى إلى سقوط ثلاثة جنود من ارتفاع 15 مترا ما أدى إلى إصابتهم.
عرضت قناة UttarPradesh على موقع يوتيوب مقطع فيديو مثير يظهر سقوط ثلاث جنود من الجيش الهندي بالخطأ أُثناء تنفيذهم عملية نزول من مروحية باستخدام الحبال.
ويظهر في الفيديو نزول عدد من الجنود بشكل سلس، إلا أنه حدث خلل ما في الحبال المستخدمة في عملية النزول ما أدى إلى سقوط ثلاثة جنود من ارتفاع 15 مترا ما أدى إلى إصابتهم.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سطو مسلح على عاملة داخل وكالة لتحويل الأموال.
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