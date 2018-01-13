بالفيديو... سقوط ثلاثة جنود من مروحية في الهند

ويظهر في الفيديو نزول عدد من الجنود بشكل سلس، إلا أنه حدث خلل ما في الحبال المستخدمة في عملية النزول ما أدى إلى سقوط ثلاثة جنود من ارتفاع 15 مترا ما أدى إلى إصابتهم.