طريقة مبتكرة لإعادة طفل مفقود إلى أهله (فيديو)

ابتكر هؤلاء المصطافون في أحد شواطئ البرازيل، وسيلة جديدة ومبتكرة لإعادة طفل مفقود إلى والدته.

وقام المصطافون بالتصفيق في وقت واحد، بينما قام أحدهم بحمل الطفل المفقود، ورفع ذراعه، في إشارة إلى أن معه الطفل المفقود.

وبعد مرور 40 ثانية من التصفيق، استطاعت والدة الطفل أن تعثر عليه، وتجري نحوه لتستعيده، وسط تصفيق وتهليل الجميع.