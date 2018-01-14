لحظة غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة (فيديو)

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن التلفزيون الصيني، أن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة "سانتشي"، التي جرفتها المياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من يناير الجاري.
أفاد التلفزيون الصيني، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، بأن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قد غرقت في بحر الصين الشرقي.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن التلفزيون الصيني، أن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة "سانتشي"، التي جرفتها المياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من يناير الجاري.
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