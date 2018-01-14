بالفيديو... سرقة فتاة بطريقة محترفة في مطعم مزدحم

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد (14 يناير كانون الثاني) أن طائرة تابعة لخطوط "بيجاسوس" للطيران انزلقت عن المدرج في مطار ساحلي تركي وانتهى بها المطاف على منزلق منحدر على البحر الأسود لكن لم يُصب أي من الركاب ولا الطاقم بأذى.