فيديو مضحك لرجل يتزحلق على الجليد يلقى رواجا على الإنترنت

لاقى ذلك الرجل رواجا عبر شبكة الإنترنت، بسبب انتشار فيديو مضحك له، وهو يحاول أن يحتفظ بتوازنه، بعدما تزحلق على الجليد في الشارع.

وحاول الرجل أن يتماسك، ولكن دون جدوى، حتى كان مصيره التزحلق لمسافة طويلة، ثم اصطدم بعامود.

وامتدت شهرة الرجل المتزحلق، حتى بعض شبكات التليفزيون الأمريكية، مثل "سي إن إن" و"سي بي إس".