فيديو مذهل لحيوان اللاما ينفث ألهبة النار

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لولادة مجموعة من العناكب من نوع "سيدنيسكي ليوكوبوتين" المعروفة بأنها الأكثر سمية في أستراليا و تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة في العالم.