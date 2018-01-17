ثعلب في كندا ليس ماكرا (فيديو)

وتظهر اللقطات، مدى شجاعة البوم الذي ظل ساكنا في مكانه، بعد أن بدأ هجومه على الثعلب، بينما أثبت الأخير أنه ليس ماكرا كما هو مشهور به في القصص والروايات.
ويحوم الثعلب حول البوم مرارا، في محاولة منه أن ينقض عليه ويهزمه، ولكن دون جدوى.
رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة أونتاريو في كندا، مواجهة بين ثعلب وطائر البوم.
وتظهر اللقطات، مدى شجاعة البوم الذي ظل ساكنا في مكانه، بعد أن بدأ هجومه على الثعلب، بينما أثبت الأخير أنه ليس ماكرا كما هو مشهور به في القصص والروايات.
ويحوم الثعلب حول البوم مرارا، في محاولة منه أن ينقض عليه ويهزمه، ولكن دون جدوى.
لقي تسعة عمال مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، في انهيار جسر تحت الإنشاء في وسط كولومبيا.
قام مواطنان أستراليان بتصوير مشاجرة بين ثعبانين لتنتهي المشاجرة بالتهام أحدهما للآخر.
قامت شرطة سيدني في أستراليا بملاحقة حيوان ضال يشبه الكنغر، في وقت مبكر من أمس الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني.
انتشر فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر لحظة اصطياد طائر الغاق لأفعى مميتة على أحد الشواطئ الأسترالية.
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