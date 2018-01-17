ثعلب في كندا ليس ماكرا (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة أونتاريو في كندا، مواجهة بين ثعلب وطائر البوم.

وتظهر اللقطات، مدى شجاعة البوم الذي ظل ساكنا في مكانه، بعد أن بدأ هجومه على الثعلب، بينما أثبت الأخير أنه ليس ماكرا كما هو مشهور به في القصص والروايات.

ويحوم الثعلب حول البوم مرارا، في محاولة منه أن ينقض عليه ويهزمه، ولكن دون جدوى.