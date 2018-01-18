فيديو "الحمّام الطائر" في ألمانيا

عرض فريق المدونين الألمانيين "The Real Life Guys" اختراعه تحت عنوان "درون بشري"، وهو عبارة عن منصة طائرة على هيئة حمام. وتم تسجيل اختبار الجهاز على موقع اليوتيوب.

إذ يتبين لبطل الفيديو أنه لا يملك طعاما في المنزل. ويذهب إلى الخارج ويجلس في الحمام المتوقف بجانب المنزل. ويرفع الطائرة المجهزة بـ4 محركات بمساعدة جهاز التحكم عن بعد. ويحلق فوق الحقل ليهبط بالقرب من متجر للحلويات. وقال المدون: "أعتقد أنني احتجاج للمزيد من التدريب على الخروج من هذا الشيء".

ونال الاختراع إعجاب مستخدمي الإنترنت. فقد كتب أحدهم: "طالما حلمت بذلك في الطفولة. فيديو رائع للغاية". وأشار آخر إلى أن "الفيديو مذهل والطائرة المسيرة رائعة".

وحصل الفيديو على 363 ألف مشاهدة خلال 3 أيام، كما جمع أكثر من 22 ألف إعجاب.