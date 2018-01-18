بالفيديو...لحظة تصادم قاربين بشكل مروع

تداول الإعلام اللبناني، اليوم الخميس، مقطع فيديو انتشر على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي أظهر خلاله عملية سطو مسلح على أحد البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت في وضح النهار.