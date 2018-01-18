بالفيديو...إغوانا ضخمة تقتحم سرير طفل

ويظهر مقطع الفيديو خبير الزواحف وهو يسحب سحلية الإغوانا الضخمة من تحت سرير الطفل ويدخلها في أنبوب خاص بغية نقلها.
استدعت عائلة أسترالية، خبير الزواحف (ستيوارت ماكنزي) بعد اكتشافهم وجود الإغوانا داخل منزلهم في منطقة صن شاين كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية.
ويظهر مقطع الفيديو خبير الزواحف وهو يسحب سحلية الإغوانا الضخمة من تحت سرير الطفل ويدخلها في أنبوب خاص بغية نقلها.
تداول الإعلام اللبناني، اليوم الخميس، مقطع فيديو انتشر على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي أظهر خلاله عملية سطو مسلح على أحد البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت في وضح النهار.
التقطت كاميرات المراقبة المتواجدة على أحد قوارب الصيادين المحليين، لحظة تصادم قاربين بشكل مروع في ولاية أوريغون الأمريكية.
عرض فريق المدونين الألمانيين "The Real Life Guys" اختراعه تحت عنوان "درون بشري"، وهو عبارة عن منصة طائرة على هيئة حمام. وتم تسجيل اختبار الجهاز على موقع اليوتيوب.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو قام بتصويره أحد المواطنين خلال نشوب حريق بسيارة على الطريق العام في إحدى البلدات اللبنانية.
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