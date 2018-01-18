بطريق يؤدي قفزة طريفة (فيديو)

وفوجئ الباحثون بقفز البطريق من المياه على قاربهم بشكل مباشر وبصورة طريفة.
والباحثون هم جزء من حملة أسترالية، تجوب القطب الجنوبي، ويعملون لصالح "محطة أبحاث كيسي".
فاجأ بطريق، مجموعة من الباحثين الأستراليين، خلال إحدى مهامهم في القطب الجنوبي.
وفوجئ الباحثون بقفز البطريق من المياه على قاربهم بشكل مباشر وبصورة طريفة.
والباحثون هم جزء من حملة أسترالية، تجوب القطب الجنوبي، ويعملون لصالح "محطة أبحاث كيسي".
هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تثير إزعاج أي شخص، فهناك من ينزعج من الأشخاص الذين يتناولون الطعام بصوت مرتفع، أو عندما تغرق ملعقة الطعام في وعاء حساء، أو عند تقطيع كعكة بشكل غير متناسق!
وجه لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال ضربة قوية لترتد بفتاة مراهقة كانت تقف وسط الملعب خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأرجنتيني ليوناردو ماير في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد شوارع مدينة سورات غربي الهند، لحظة انتحار امرأة، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الخامس.
استدعت عائلة أسترالية، خبير الزواحف (ستيوارت ماكنزي) بعد اكتشافهم وجود الإغوانا داخل منزلهم في منطقة صن شاين كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)