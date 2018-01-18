بطريق يؤدي قفزة طريفة (فيديو)

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تثير إزعاج أي شخص، فهناك من ينزعج من الأشخاص الذين يتناولون الطعام بصوت مرتفع، أو عندما تغرق ملعقة الطعام في وعاء حساء، أو عند تقطيع كعكة بشكل غير متناسق!