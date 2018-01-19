بالفيديو...نجاة أم ورضيعها من موت محقق

وصرحت الشرطة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسبب سقوط أشجار أو حطام في حوادث منفصلة، كما أظهرت لقطات عرضها تلفزيون محلي الرياح وهي تطيح بحاويات شحن وأسقف منازل في روتردام.