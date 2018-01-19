بالفيديو... 3 فتيات يشعلن النار في الحشائش دون أسباب

ويظهر مقطع الفيديو الفتيات الثلاث وهن يشعلن حريقا عن عمد، في منطقة مليئة بالحشائش، قرب ممر للمشاة يمتد أسفل أحد الجسور.
وفرت الفتيات هاربات بعد فعلتهن التي لم يعرف أسبابها، بحسب ما ظهر الفيديو.
رصدت كاميرا مراقبة، قيام ثلاث فتيات بإشعال النار في منطقة حشائش بأستراليا.
ويظهر مقطع الفيديو الفتيات الثلاث وهن يشعلن حريقا عن عمد، في منطقة مليئة بالحشائش، قرب ممر للمشاة يمتد أسفل أحد الجسور.
وفرت الفتيات هاربات بعد فعلتهن التي لم يعرف أسبابها، بحسب ما ظهر الفيديو.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تلاعب الرياح القوية باثنين من المارة في هولندا.
أصيب رجل أعمال بريطاني بكسر في العنق، خلال عطلته في فندق ببرشلونة، بعدما اصطدم به مراهق وهو يقفز داخل المسبح.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط شجرة ضخمة بجانب أم تدفع رضيعها بعربة في هولندا.
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