بالفيديو... 3 فتيات يشعلن النار في الحشائش دون أسباب

رصدت كاميرا مراقبة، قيام ثلاث فتيات بإشعال النار في منطقة حشائش بأستراليا.

ويظهر مقطع الفيديو الفتيات الثلاث وهن يشعلن حريقا عن عمد، في منطقة مليئة بالحشائش، قرب ممر للمشاة يمتد أسفل أحد الجسور.

وفرت الفتيات هاربات بعد فعلتهن التي لم يعرف أسبابها، بحسب ما ظهر الفيديو.