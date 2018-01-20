بالفيديو..هدف من منتصف الملعب بمساعدة الحارس

سجل مدافع نادي "تشرشل براذرز" هدفا من منتصف الملعب خلال لقاء جمع فريقه مع فريق" لاجونغ" في إطار مبارايات الدوري الهندي بكرة القدم.

اللقاء الذي جمع الفريقان ضمن إطار مبارايات الدوري الهندي ، شهد تسجيل هدف من منتصف الملعب بمساعدة حارس مرمى "لاجونغ".

الفيديو الذي انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر لحظة إبعاد مدافع "لاجونغ" الكرة من منطقة جزائه بإتجاه منتصف الملعب

ليتفاجئ بتسديدة من منتصف الملعب لمدافع الفريق الخصم، وليرتقي لها حارس مرمى "لاجونغ" بطريقة خاطئة أدت لدخول الكرة الى المرمى.

يذكر بان المباراة إنتهت بفوز فريق "تشرشل براذرز" بهدفين نظيفين.