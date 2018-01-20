بالفيديو..هدف من منتصف الملعب بمساعدة الحارس

اللقاء الذي جمع الفريقان ضمن إطار مبارايات الدوري الهندي ، شهد تسجيل هدف من منتصف الملعب بمساعدة حارس مرمى "لاجونغ".
الفيديو الذي انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر لحظة إبعاد مدافع "لاجونغ" الكرة من منطقة جزائه بإتجاه منتصف الملعب
ليتفاجئ بتسديدة من منتصف الملعب لمدافع الفريق الخصم، وليرتقي لها حارس مرمى "لاجونغ" بطريقة خاطئة أدت لدخول الكرة الى المرمى.
يذكر بان المباراة إنتهت بفوز فريق "تشرشل براذرز" بهدفين نظيفين.
Here is a goal scored from inside the centre circle by a guy called Monday playing for an Indian team called Churchill Brothers, thanks to a howler from an opposition keeper with what seems to be a flattened porcupine on his head and the word 'HERO' taunting him in the background pic.twitter.com/JNEAU1Ypyx— LateTackleMagazine (@LateTackle) ١٩ يناير، ٢٠١٨
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