إمرأة شجاعة تنقذ رجلا من الموت (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو لإمرأة شجاعة، أنقذت رجلا من الانتحار تحت عجلات القطار السريع، في محطة قطارات "فيرجين" في المملكة المتحدة.

ويظهر الرجل في بداية الفيديو، وهو يشهر بالإحباط الشديد، فيقوم بإلقاء حقيبته في الحائط، كما أنه يحطم هاتفه المحمول بعدما يجري مكالمة هاتفية من خلاله.

وفي تلك الأثناء، كانت هناك إمرأة مع زوجها وطفلهما، تراقب باهتمام تصرفات اليائس الذي كان يجلس القرفصاء، وفي لحظة فوجئت بنهوضه من مكانه واندفاعه ناحية القطار السريع من أجل الانتحار، ولكنها سارعت بدفعه ناحية رصيف المحطة وأنقذت حياته من موت محقق.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات، منذ أن تم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.