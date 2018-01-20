شاهد... قطط تفقد صوابها من هذه الخدعة الطريفة

فقدت تلك القطط الفارسية العشرة صوابها، بسبب هذه الشاشة المسطحة، التي يظهر عليها فئران رقمية تأتي من كل الاتجاهات.

والتصقت القطط بالشاشة، لظنها بأن الفئران حية وحقيقية، فسعت للإمساك بها، بواسطة مخالبها.

وتم رصد هذه اللقطات الطريفة، في اليابان، من قبل صاحب الشاشة المسطحة، عشية عيد الميلاد في العام الماضي.