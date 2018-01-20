شاهد... قطط تفقد صوابها من هذه الخدعة الطريفة

والتصقت القطط بالشاشة، لظنها بأن الفئران حية وحقيقية، فسعت للإمساك بها، بواسطة مخالبها.
وتم رصد هذه اللقطات الطريفة، في اليابان، من قبل صاحب الشاشة المسطحة، عشية عيد الميلاد في العام الماضي.
فقدت تلك القطط الفارسية العشرة صوابها، بسبب هذه الشاشة المسطحة، التي يظهر عليها فئران رقمية تأتي من كل الاتجاهات.
والتصقت القطط بالشاشة، لظنها بأن الفئران حية وحقيقية، فسعت للإمساك بها، بواسطة مخالبها.
وتم رصد هذه اللقطات الطريفة، في اليابان، من قبل صاحب الشاشة المسطحة، عشية عيد الميلاد في العام الماضي.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو لإمرأة شجاعة، أنقذت رجلا من الانتحار تحت عجلات القطار السريع، في محطة قطارات "فيرجين" في المملكة المتحدة.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو لحمار مذعور، وهو متدلي من سقف أحد المنازل في البرازيل.
سجل مدافع نادي "تشرشل براذرز" هدفا من منتصف الملعب خلال لقاء جمع فريقه مع فريق" لاجونغ" في إطار مبارايات الدوري الهندي بكرة القدم.
قامت شركة فرنسية تعرف باسم "زاباتا" بتطوير دراجتها الطائرة و العمل على تجربتها في ولاية تكساس الأمريكية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)