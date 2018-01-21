بالفيديو...جندي صيني يستعرض قوته بطريقة مثيرة

ظهر الجندي خلال الفيديو وهو يقوم بتحطيم عدد من قوالب الطوب المتراصة أعلى بعضها البعض.
حقق المقطع أكثر من مليون مشاهدة، وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداوله على نطاق واسع.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر جندي صيني وهو يستعرض قوته بشكل غير متوقع.
ظهر الجندي خلال الفيديو وهو يقوم بتحطيم عدد من قوالب الطوب المتراصة أعلى بعضها البعض.
حقق المقطع أكثر من مليون مشاهدة، وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداوله على نطاق واسع.
ينجذب غالبية الأطفال للعب في الهواتف المحمولة، بسبب ضوء شاشتها، والتطبيقات المتواجدة فيه، حتى لجأت هذه الأم من تايلاند إلى هذه الحيلة، من أجل إبعاد أطفالها عن اللهو بهاتفها المحمول.
استطاع هذا الفيديو الطريف، الذي يصور تولي أحد الآباء مسؤولية تحضير الحمام لأطفاله المشاهدات عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
شهدت مباراة جمعت فريقي "لوجو" و ضيفه " سبورتينغ خيخون" ضمن إطار مبارايات الدرجة الثانية من الدوري الاسباني تسجيل هدف من مسافة بعيدة.
نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه وهو يطير على مكنسة كهربائية في محطة الفضاء الدولية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)