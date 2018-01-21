بالفيديو...جندي صيني يستعرض قوته بطريقة مثيرة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر جندي صيني وهو يستعرض قوته بشكل غير متوقع.

ظهر الجندي خلال الفيديو وهو يقوم بتحطيم عدد من قوالب الطوب المتراصة أعلى بعضها البعض.

حقق المقطع أكثر من مليون مشاهدة، وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداوله على نطاق واسع.