بالفيديو... حادث مروع لسيارة إسعاف

ينجذب غالبية الأطفال للعب في الهواتف المحمولة، بسبب ضوء شاشتها، والتطبيقات المتواجدة فيه، حتى لجأت هذه الأم من تايلاند إلى هذه الحيلة، من أجل إبعاد أطفالها عن اللهو بهاتفها المحمول.