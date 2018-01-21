بالفيديو... حادث مروع لسيارة إسعاف

تسبب الحادث في تحطم مقدمة سيارة الإسعاف وإحداث تلفيات كبيرة بها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سيارة الإسعاف التي ظهرت في الفيديو كانت تسير بمدينة ببريستول، في بريطانيا، محاولة لتلبية النداء لحالة طارئة.
رصدت كاميرا مراقبة حادث مروري مروع لسيارة اصطدمت بسيارة أخرى مسرعة.
تسبب الحادث في تحطم مقدمة سيارة الإسعاف وإحداث تلفيات كبيرة بها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سيارة الإسعاف التي ظهرت في الفيديو كانت تسير بمدينة ببريستول، في بريطانيا، محاولة لتلبية النداء لحالة طارئة.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر جندي صيني وهو يستعرض قوته بشكل غير متوقع.
ينجذب غالبية الأطفال للعب في الهواتف المحمولة، بسبب ضوء شاشتها، والتطبيقات المتواجدة فيه، حتى لجأت هذه الأم من تايلاند إلى هذه الحيلة، من أجل إبعاد أطفالها عن اللهو بهاتفها المحمول.
استطاع هذا الفيديو الطريف، الذي يصور تولي أحد الآباء مسؤولية تحضير الحمام لأطفاله المشاهدات عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
شهدت مباراة جمعت فريقي "لوجو" و ضيفه " سبورتينغ خيخون" ضمن إطار مبارايات الدرجة الثانية من الدوري الاسباني تسجيل هدف من مسافة بعيدة.
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