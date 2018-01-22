بالفيديو...رد فعل قاس من بقرة لشاب حاول تقييدها

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بقرة تنتقم من شاب باكستاني.

حاول الشاب تقييد البقرة من أجل ذبحها، إلا أنه فوجئ برد فعل قاس منها.

قامت البقرة التي ظهرت في المقطع مقيدة من رأسها، ومحاطة بمجموعة شباب يستعدون لذبحها، تركل الشاب بقوة وطرحته أرضا.