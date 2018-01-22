كاميرات المراقبة ترصد لحظة خطف رضيع من حضن أمه (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو امرأة تتسلل داخل المستشفى وتقترب من سرير موهيني موهان بهافار (19 عاماً)، والتي وضعت مولودها في ساعات الصباح الأولى، وتخطف رضيعا وتنطلق به بعيداً، بعد أقل من 6 ساعات من ولادته، بحسب صحيفة "الرؤية".

وانصدمت موهان عندما استيقظت حوالي الساعة 4 صباحاً، واكتشفت أن طفلها مفقود، وكان أفراد أسرتها في الخارج، غير مدركين لما حدث، بدورها سارعت أسرة الطفل إلى تقديم شكوى للشرطة، والتي بدورها فتحت تحقيقاً في حادثة الاختطاف، وبدأت باستعراض صور كاميرات المراقبة، في محاولة للتعرف على المرأة الخاطفة.